Министр спорта Челябинской области заразился коронавирусом

Министр спорта Челябинской области Леонид Одер заразился коронавирусом. Фото: facebook.com/Министерство спорта Челябинской области

Министр спорта Челябинской области Леонид Одер заразился коронавирусом. Сейчас за его состояние следят врачи.

— Компьютерная томографии показала 16% поражения легких. С 3 октября он находится под присмотром врачей в областной клинической больнице №3, — сообщили в региональном министерстве спорта.

Есть вероятность, что часть сотрудников ведомства переведут на удаленку, как это сделали в мэрии Челябинска.

— Мы ждем дальнейших инструкций. Сначала у сотрудников возьмут тесты на COVID-19, а потом будут решать, что делать. Мы сами находимся в неведении, — добавили в ведомстве.

Также сегодня, 5 октября, коронавирус подтвердили у мэра Магнитогорска Сергея Бердникова. В администрации города заверили, что болезнь протекает в легкой форме.

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