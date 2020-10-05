Садовод из Чувашии подарил 75 тыс. саженцев Челябинской области

В Челябинске высадят 38 тыс. саженцев деревьев Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области высадят 75 тыс. саженцев деревьев, которые подарил председатель Чувашского регионального отделения Союза садоводов России Юрий Соколов. Об этом сообщили в региональном министерстве экологии.

— Сейчас я хочу сделать подарок региону в честь 75-летия Победы, славному городу трудовой доблести «Танкограду». Такие подарки мы делаем и в других регионах, — рассказал Юрий Соклов.

По словам главы Челябинска Натальи Котовой, в течение текущей недели в городе высадят 38 тыс. деревьев.

— В городе Челябинске планируется высадка саженцев дубов и елей в количестве 2000 штук, будут высажены около 200 дубов высотой два метра, также в районах будут высажены 800 лип и 35 тысяч сосен, — сообщили в министерстве экологии.

Также саженцы появятся в Южноуральске, Миассе, Златоусте, Еманжелинском, Чебаркульском, Уйском районах.

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