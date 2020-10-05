Челябинскую телебашню подсветят праздничными огнями в честь Международного дня врача

Челябинская телебашня засияет праздничными огнями в Международный день врачей
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сегодня, 5 октября, в Международный день врача Челябинская телебашня засияет праздничными огням в знак благодарности медикам за их труд. Любоваться подсветкой горожане смогу с 19:00 до 23:00.
— В этом году, когда пандемия затронула весь мир, этот праздник важен особенно. В это непростое для всех время врачи приняли на себя основной удар. Их работа стала намного тяжелее и опаснее в это непростое время. Спасая людей, они рискуют своим здоровьем и жизнью, — сказали в министерстве информационных технологий и связи Челябинской области.
СПРАВКА КП
В первый понедельник октября во всем мире отмечают Международный день врача. Именно это день считается днем солидарности всех медиков.
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