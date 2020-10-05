На предприятии «Росатома» в Челябинской области коронавирусом заразились 48 человек

Фото: vk.com / «Мы с Маяка | Атомный Озёрск 74»

На ПО «Маяк» (входит в госкорпорацию «Росатом») в Озерске фиксируется рост заражения коронавирусом. По данным пресс-службы предприятия, на настоящий момент ковидом болеет 48 работников. Как отмечает главный инженер ПО «Маяк» Юрий Юлдашев, это далеко не критическая ситуация.

— На сегодня степень готовности предприятия к вызовам коронавируса в разы выше, чем была весной, — рассказывает Юрий Юлдашев. – Четко отлажено взаимодействие с эпидемиологами, нет проблем с поставками дезинфицирующих средств, организован забор проб силами предприятия. Есть большой запас средств индивидуальной защиты. Продолжается обработка автобусов, в ближайшее время мы намерены организовать проверки в подразделениях и посмотреть, как там соблюдают все меры безопасности.

Юлдашев добавил, что «Маяк» готов вывести на удаленную работу персонал из вспомогательных подразделений, однако пока что в этом необходимости нет.

— Для каждого подразделения на сегодня составлен реестр критически важного персонала для выполнения функций, но пока применять его не требуется. Более того, нет даже необходимости ограничивать работу отделов питания или управления реабилитации, как это было сделано весной: сегодня эти подразделения работают в штатном режиме, — подчеркивает главный инженер.

В ПО «Маяк» сообщили, что меры безопасности на предприятии действуют с апреля. Каждую неделю подразделения составляют отчет об эпидемиологической ситуации. Также соблюдаются все требования Роспотребнадзора во время пандемии коронавируса.

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