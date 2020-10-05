СК допросил бизнесмена, с которым в последний раз видели пропавшую в Крыму студентку из Челябинска

Лилия Бирулина пропала 29 сентября в Крыму. Фото: instagram.com/annakrusha/

В Крыму продолжаются поиски пропавшей 20-летней студентки из Челябинска Лилии Бирулиной. Следственный Комитет на транспорте возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (ч.1 ст. 105 УК РФ). В рамках расследования был допрошен бизнесмен, с которым в последний раз видели девушку.

— Предварительно установлено, что после обеда 29 сентября текущего года девушка вышла со своим спутником на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. Исходя из сведений, полученных от мужчины, студентка пропала во время купания, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике Крым и Севастополю. — В настоящее время сформирована группа из опытных следователей и следователей-криминалистов, которая во взаимодействии с сотрудниками транспортной полиции и МЧС осуществляют поисковые мероприятия, на что ориентированы и все находящиеся в акватории суда.

Сейчас следователи рассматривают несколько версий произошедшего. Они планируют установить все обстоятельства исчезновения студентки, а также изучить круг ее общения и предшествующие пропаже события.

Как рассказывают родственники пропавшей, Лилия отправилась 29 сентября кататься на катере с бизнесменом из Москвы. Они отплыли вечером из бухты Круглая, а далее след девушки обрывается.

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