В Челябинске более трехсот студентов вузов вышли на помощь врачам в поликлиниках

С приходом студентов нагрузка на врачей должна понизиться Фото: Валентина ВАГАНОВА

Врачам поликлиник Челябинска начали помогать в работе с пациентами студенты и ординары старших курсов Медакадемии. Об этом сообщила первый-вице губернатор региона Ирина Гехт.

— Сегодня в поликлиники города вышли 347 студентов и 30 ординаров старших курсов Медакадемии. 30 из них подставили своё плечо медикам станции скорой помощи. Завтра уже и студенты медколледжей области готовы встать в ряды медицинских работников, — написала Гехт в своем Instagram и поблагодарила всех добровольцев за помощь.

На прошлой неделе вице-губернатор Ирина Гехт заявила, что врачам необходима помощь студентов старших курсов вузов и колледжей. Это было вызвано тем, что из-за всплеска сезонных заболеваний ситуация с коронавирусом заметно осложнилась.

Тем временем жители региона не могут вызвать к себе на дом скорую помощь. Они рассказывают, что им приходится дожидаться врачей по несколько суток. Некоторые из больных из безысходности даже звонят в МЧС.

Ранее жительница Челябинска пожаловалась на огромную очередь в одну из поликлиник города. По ее словам, людям, чтобы попасть на прием к доктору, приходится ожидать на улице, так как в самих помещениях мест уже нет.

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