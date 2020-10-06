В Крыму задержали спутника пропавшей студентки из Челябинска

Фото: СУ СКР по Республике Крым | instagram.com/liliya_brrr

Следователи задержали спутника пропавшей Лилии Бирулиной из Челябинска, с которым она поехала кататься на катере в Севастополе. Сейчас бизнесмен отказывается давать какие-либо показания, а следствие считает, что он может быть причастным к пропаже девушки.

В связи с исчезновением Лилии возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 105 УК РФ «Убийство».

— Проводится тщательный анализ полученных сведений, допросы свидетелей, изучаются видеозаписи, осмотрено предполагаемое место совершения преступления — судно, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Крым и Севастополю.

Напомним, 20-летняя студентка Лилия Бирулина 29 сентября поехала кататься на катере с бизнесменом. После этого родственники потеряли с ней связь, девушку не могут найти до сих пор. Следователи допросили мужчину, с которым она была на лодке, тот заявил, что Лилия пропала во время купания, и на берег он вернулся он уже без нее.

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