Театр из Тюмени разыскивает в Челябинске хромовые и яловые сапоги

Фото: Ирина Фадюшина | avito.ru

На улицах Челябинска появились объявления, в которых некий театр разыскивает новые хромовые и яловые сапоги. Бросающиеся в глаза желтые листки мы заметили на остановках города. Как оказалось, обувь нужна для театра из Тюменской области, которые иногда приезжают с гастролями в Челябинск.

— Эти сапоги носили офицеры в советские времена, — рассказал представитель театра, — Иногда звонят пенсионеры, которые их немного носили, мы забираем. Сапоги уже не пользуются спросом, их проще купить, чем шить.

Судя по голосу, он был явно разочарован, что позвонили журналисты, а не обладатели раритетных сапог.

Впрочем, на «Авито» новые яловые сапоги стоят недешево. Судя по объявлениям в Челябинской области, их цена начинается от 3,5 тыс. рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru