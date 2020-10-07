Влетел в грузовик с ребенком в салоне: в Челябинской области произошло смертельное ДТП

Отечественную легковушке смяло от удара Фото: ГИБДД по Челябинской области

Авария произошла накануне в 15:30 под Златоустом. Как сообщает ГИБДД Челябинской области, 27-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Калина» обгонял попутные машины, но не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовиком DAF. Вместе с ним в машине находилась девушка и ребенок.

— В результате ДТП 25-летняя девушка скончалась в больнице от полученных травм, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области. — Водитель и 4-летняя девочка были госпитализированы с травмами.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Позже выяснилось, что виновника аварии 25 сентября задерживали на улицах Златоуста, когда тот находился пьяный за рулем. При оформлении протокола он вел себя, агрессивно, тогда мужчину арестовали на 10 суток.

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