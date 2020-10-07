В Челябинске будут судить парня, брызнувшего в полицейского перцовым баллончиком

Челябинец хотел убежать от сотрудников ДПС
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Прокуратура Металлургического района направила в суд уголовное дело челябинца, который напал на полицейского.
Как сообщает следствие, в июле этого года двое сотрудников ДПС задержали парней с наркотиками. Тогда 18-летний челябинец захотел в буквальном смысле убежать от ответственности и брызнул перцовым баллончиком в инспектора. Однако далеко уйти ему не удалось, его все равно задержали. Что касается полицейского, то он получил химический ожог глаз, лица, шеи и кистей.
— Задержанный обвиняется по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
На данный момент парень находится в СИЗО, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru