В Челябинске будут судить парня, брызнувшего в полицейского перцовым баллончиком

Челябинец хотел убежать от сотрудников ДПС Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Прокуратура Металлургического района направила в суд уголовное дело челябинца, который напал на полицейского.

Как сообщает следствие, в июле этого года двое сотрудников ДПС задержали парней с наркотиками. Тогда 18-летний челябинец захотел в буквальном смысле убежать от ответственности и брызнул перцовым баллончиком в инспектора. Однако далеко уйти ему не удалось, его все равно задержали. Что касается полицейского, то он получил химический ожог глаз, лица, шеи и кистей.

— Задержанный обвиняется по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

На данный момент парень находится в СИЗО, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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