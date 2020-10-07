В Магнитогорске от коронавируса умер врач-реаниматолог

Врачи почти 30 лет работал в Городской больнице № 2 Фото: google.com/maps

В Магнитогорске на 56 году жизни от коронавируса умер врач анестезиолог-реаниматолог Олег Николаевич Рыжков. Информацию об этом сообщили на сайте Городской больницы № 2, в которой он работал. Врач долгое время являлся главным помощником заведующего отделением, периодически заменял его во время отсутствия, а также руководил кабинетом экстракорпоральных методов лечения.

— Коллектив больницы глубоко скорбит о невосполнимой утрате, выражает искренние соболезнования родным и близким усопшего и сохранит добрую память об Олеге Николаевиче как надежном товарище, человеке неуемной энергии, с высокими душевными и этическими качествами, — сообщили на сайте Городской больницы № 2.

Сам Олег Рыжков родился в Троицке, а в 1988 году начал работать в МУЗ «Городская больница №1 им. Дробышева». Во второй больницу Магнитогорска он перевелся в 1991 году, и работал там до конца жизни.

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