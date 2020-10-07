В Челябинске усилят контроль за соблюдением масочного режима

В Челябинске полиция выйдет в рейды, чтобы проверить соблюдение масочного режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 7 октября, глава региона Алексей Текслер собрал областной оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Во главу угла губернатор ставит, прежде всего, контроль за соблюдением распоряжений Роспотребнадзора: масочный режим, социальная дистанция и пр. Возможностей у региональной экономики уходить на длинный вынужденный отдых нет.

— Прошу ГУ МВД по Челябинской области, региональный Роспотребнадзор усилить контроль соблюдения санитарно-эпидемических требований, как это было весной и в начале лета с акцентом на разъяснение требований гражданам, точнее, настоятельным требованиям соблюдения всех режимов. А юридических лицам — административных мер воздействия в случае нарушений правил Роспотребнадзора. Отдельное поручение главам — ежедневные контрольные мероприятия с отчетом в правительство области, — сказал губернатор.

Изменится работа горячей линии минздрава. Сейчас человек, позвонив на нее, получает рекомендацию обращаться ко врачам. А они сейчас загружены. Нужно чтобы каждый позвонивший получил исчерпывающую информацию по симптомам, мерам профилактики, а главное — понять механизм действий в ситуации с заболеванием. Человек должен знать, в каких случаях проводится тестирование, что есть основание для КТ и госпитализации. В СМИ по поручению главы региона должны выступать врачи-инфекционисты. Врачи должны рассказывать о том, как ведет себя ковид, как меняется болезнь, в чем его отличие от сезонных заболеваний.