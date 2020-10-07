В шести поликлиниках Челябинска провели ремонт с дизайнерским уклоном

Фото: instagram.com / natalyakotova.official

Глава города Челябинска Наталья Котова оценила, как прошел ремонт по дизайнерским проектам в поликлиниках Тракторозаводского и Калининского районов.

— Теперь здесь не только современные дизайнерские интерьеры, но и применены бережливые технологии, появились открытые регистратуры, и, конечно же, установлено большое количество новейшего медицинского оборудования, — написала Котова в Instagram.

Фото: instagram.com / natalyakotova.official

Фото: instagram.com / natalyakotova.official

Фото: instagram.com / natalyakotova.official

Изменения коснулись шести поликлиник города по следующим адресам: Горького, 28, Марченко, 21, Мамина, 154, 3-я Арзамасская, 7, Трашутина, 18 и Культуры, 57

Ремонтные работы с дизайнерским оформлением велись в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Деньги на эти цели были выделены из областного и городского бюджета.

Отметим, что работы по обновлению сейчас ведутся во всех медицинских учреждениях Челябинска.

Фото: instagram.com / natalyakotova.official

Фото: instagram.com / natalyakotova.official

Фото: instagram.com / natalyakotova.official

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