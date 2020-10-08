Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 8 октября составляет 17 486 человек. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Ситуация по заболеваемости COVID-19 в Челябинской области, по данным на утро 8 октября, выглядит так: зафиксировано 17 486 случаев заражения (+ 96 ко вчерашнему дню), выздоровели 13 242 человека, умерли 515.

За прошедшие сутки заболели 7 школьников. По информации минздрава, в области пока нет классов, закрытых на карантин из-за ковида.

Больничные палаты покинули накануне 50 южноуральцев. Еще 3 687 пациентов остаются под наблюдением врачей.

Летальная статистика пополнилась двумя случаями. Непосредственно от COVID-19 скончался 72-летний мужчина. Еще у одного пациента того же возраста коронавирус стал сопутствующим заболеванием. Как сообщают в минздраве, у него были атеросклеротическая болезнь сердца и хроническая сердечная недостаточность.

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