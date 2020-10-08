Смерть копейчанина, у которого врачи шесть лет не замечали онкологию, обернулась уголовным делом

Алла Бобняк стала потерпевшей в уголовном деле

После смерти Александра Бобняка, которому диагностировали рак легких только на последней стадии, Следственный комитет Копейска возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

— Возбудили уголовное дело против неизвестного лица. Меня сделали потерпевшей. Еще должна прийти экспертиза минздрава, ее продлили до двух месяцев. Следственный комитет задал ряд вопросов, на которые ведомство должно ответить. Сейчас, наверно, будут поднимать архивы, смотреть историю болезней, — рассказала КП-Челябинск супруга погибшего Алла. — На протяжении всего этого времени два-три рентгенолога имели отношения к флюорографию. Как я понимаю, кто-то из них должен был определить патологию.

Напомним, Александр Бобняк погиб 22 августа, сражаясь с раком легких. Экспертиза показала, что болезнь прогрессировала около шести лет. Однако врачи проглядели онкологию у пациента, регулярно проходившего флюорографию.

РАНЕЕ НА ТЕМУ

Врачу, проглядевшему рак легких у жителя Копейска, сделали замечание

Главный врач больницы №1 дал большой комментарий КП-Челябинск (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru