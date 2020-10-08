Студентов Челябинского госуниверситета перевели на дистанционное обучение

Студентов ЧелГУ отправят учиться из дома Фото: Мария ЛЕНЦ

Студентов института права и факультета лингвистики ЧелГУ с понедельника, 5 октября, начали отправлять на двухнедельную дистанционку.

— У нас два подразделения переведены на дистанционное обучение, это было сделано по решению их руководителей. На этой неделе частично — факультет лингвистики и перевода со второго по пятый курс, а также студенты и преподаватели Института права, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ЧелГУ.

В вузе заверили, что беспокоиться не стоит, речь не идет о заражении учащихся коронавирусом. Студентов решили временно отправить учиться из дома, чтобы снизить риск распространения COVID-19.

— Нет веских причин для перевода: нет постановления Роспотребнадзора, официально зарегистрированных и подтвержденных случаев заражения коронавирусом тоже нет. Решение прежде всего связано с тем, что преподаватели Института права ведут междисциплинарные предметы на других факультетах и перемещаются по разным корпусам, — добавили в вузе.

Ограничения для студентов продлятся до 25 октября.

Распоряжение руководителя Институт права. Фото: vk.com/Подслушано в ЮУрГУ

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