В ноябре аэропорт Челябинска сможет принимать самолеты и в туман

Аэропорт им. Курчатова - главные воздушные ворота Южного Урала. Фото: Андрей АБРАМОВ

В совещании под руководством губернатора участвовали специалисты минтранса России, Росавиации и других федеральных ведомств по развитию авиасообщения в Челябинской области. Так, речь шла о присвоении международному аэропорту им. Курчатова III категории международной организации гражданской авиации. Воздушная гавань в Челябинске сможет принимать самолеты в любую погоду.

Губернатор подчеркнул: вопрос для Южного Урала очень актуальный Недавние туманы на несколько дней парализовали работу аэропорта. Руководство ООО «Новапорт» заверило главу региона, что компания максимум, чтобы в ноябре статус был присвоен.

В мае будущего года пассажиров примет капитально отремонтированный терминал международного сообщения. Его реконструировали с учетом освободившихся площадей сектора внутренних маршрутов, и пропускная способность терминала вырастет в два раза. В нем будет 20 кабин паспортного контроля. До реконструкции было 11 кабин.

В следующем году, кроме регулярных рельсов, будет 19 субсидируемых маршрутов в Челябинской области. Поддержит направления областной бюджет.

Из челябинского аэропорта самолеты полетят в Пермь, Нижний Новгород, Омск, Казань, Самару, Красноярск, Сургут, Волгоград, Ростов-на-Дону, Минводы, Краснодар, Калининград, Ханты-Мансийск, Норильск, Мурманск, Махачкалу, Геленджик.

Два — из Магнитогорска: в Сочи и Новосибирск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru