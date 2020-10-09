Бизнесмен, которого подозревают в пропаже студентки из Челябинска, дал признательные показания

По словам подозреваемого, Лиля пропала во время купания. Фото: instagram.com/annakrusha/

Бизнесмен, которого подозревают в пропаже 20-летней Лилии Бирулиной из Челябинска, дал признательные показания. Следователи республики Крым задержали мужчину, как главного подозреваемого. Сначала он отказывался давать показания, но все-таки ответил на вопросы следователей и прошел детектор лжи.

— Исходя из сведений, полученных от мужчины, студентка пропала во время купания. Спутник пропавшей студентки был задержан в качестве подозреваемого. В настоящее время от него получены признательные показания, — сообщили в пресс-службе СК по республике Крым.

Полиграф показал, что в отношении Лилии не было совершено насильственных действий.

— В то же время установлено, что в результате нарушения норм и правил судовождения капитаном судна сложились такие обстоятельства, при которых терпящей бедствие в воде девушке им не была оказана своевременная помощь, не были приняты меры к ее спасению, — добавили в СК.

Напомним, Лилия Бирулина пропала 29 сентября после того, как отправилась качаться на катере с бизнесменом. Неделю девушка не выходила на связь с семьей, которая живет в Челябинске. Тогда родственники забеспокоились и кинули клич о помощи.

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