Улыбчивая девчушка сама зашла в киоск. Фото: Подслушано ЧМЗ (Official) / Vk.com

В торговом павильоне на улице Черкасская в Челябинске нашли четырехлетнюю девочку. По словам очевидцев, она зашла в киоск недалеко от гостиничного комплекса «Утес» утром в пятницу, 9 октября. Как рассказали КП-Челябинск в пресс-службе управления МВД по Челябинску, ребенка временно поместили в социально-реабилитационном центре.

— Срочно! Чья девочка? Потерялась! Находится у нас в павильоне на «Утесе!», — написали в соцсетях очевидцы, разместив фотографию ребенка.

На снимке видно, что светловолосая малышка одета в уличную одежду. Продавцы угостили маленькую гостью семечками и вызвали полицию.

— Утром 9 октября в отдел полиции Металлургического района поступило сообщение, что в киоск зашла девочка, — рассказали КП-Челябинск в УМВД по Челябинску. — Сотрудники полиции выехали на место. Девочке четыре года. Личности ее родителей установлены. В настоящее время проводятся их поиски, по итогам будет принято решение.

Пока, по данным городской полиции, ребенок временно находится в социально-реабилитационном центре.

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