В Челябинской области пьяная женщина напала на стража правопорядка в отделе полиции

Женщине предъявлены обвинения по ч.1 ст.318 УК РФ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Челябинской области. Она обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ).

Инцидент произошел днем, 23 сентября, в Чебаркуле. Обвиняемая, будучи пьяной, устроила дебош в здании суда. На место происшествия прибыли стражи правопорядка. Они доставили женщину в один из местных отделов полиции. Однако на этом все не закончилось.

— После доставления в отдел полиции, подозреваемая несколько раз ударила в лицо сотрудника правоохранительных органов, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Женщине уже предъявлены обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

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