Челябинцев шокировал густой дым, выходящий из трубы завода на Копейском шоссе

Фото: vk.com / «Челябинский Урбанист»

Жители Челябинска пожаловались на густой дым, который шел с завода теплоизоляционных изделий на Копейском шоссе. По их словам, это произошло утром, 8 октября. Видеозаписью произошедшего поделился активист Лев Владов в своей группе «Челябинский Урбанист» во «Вконтакте».

— Зашёл на их сайт — компания производит несколько видов продукции, поэтому точно сказать, что валит из трубы, сложно. Но что интересно: в разделе "поставщикам" указано, что они закупают доменный и литейный кокс, — пишет Владов в соцсетях. — Пошёл смотреть технологию производства каменной ваты. Там раскаляют базальт и шлак с помощью горения кокса до состояния лавы и выдувают нити. Получается, почти как доменная печь.

Кстати, сегодня, 9 октября, стало известно, что вода в реке Миасс под Челябинском окрасилась в желтый цвет. Сотрудники регионального министерства экологии выезжали с проверкой на место происшествия. Она установили, что источником загрязнения стал песчано-глиняный карьер.

Напомним, ранее эксперты составили рейтинг регионов России с самым загрязненным воздухом. Выяснилось, что Челябинская область попала в топ-10 этого списка. По данным исследователей, за год на Южный Урал приходится почти 595 тысяч тонн выбросов.

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