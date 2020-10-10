Работали мигранты: в Челябинской области накрыли производство паленого алкоголя

Во время обысков нашли более 130 тысяч бутылок алкоголя Фото: кадр с видео

В Челябинской области накрыли подпольный цех по производству алкоголя, который сбывали по всей стране. На производстве нелегально работали и там же жили более 30 человек — в основном мигранты из Средней Азии, а также несколько выходцев из Северной Осетии.

— Технологическая линия по производству алкоголя располагалась в помещениях бывшей мебельной фабрики. Готовую продукцию хранили в складских помещения на территории Челябинской и Курганской областей, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В спецоперации участвовали полицейские трех регионов — Тюменской, Курганской и Челябинской областей, а также Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Во время обысков нашли более 130 тысяч бутылок без маркировки, а также поддельными этикетками различных производителей. Также изъято оборудование, более 15 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, пустая стеклотара, упаковка и этикетки.

Возбуждены по статьям УК РФ № 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), 159 («Мошенничество») и 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Задержаны и взяты под стражу двое предполагаемых участников группы. Поиски других соучастников продолжаются.

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