В Челябинске трамвай протаранил легковушку

На месте аварии образовалась пробка
Фото: кадр с видео
ДТП произошло на перекрестке улицы Российская и проспекта Победы около 11:40. Легковой автомобиль, вероятно, собираясь повернуть налево, заехал на рельсы. Судя по всему, трамвай не успел вовремя затормозить, и врезался в авто.
На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. В настоящее время движение электротранспорта по улице Российской открыто.
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