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В Челябинске трамвай протаранил легковушку

ДТП попало на видео
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
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На месте аварии образовалась пробка

На месте аварии образовалась пробка

Фото: кадр с видео

ДТП произошло на перекрестке улицы Российская и проспекта Победы около 11:40. Легковой автомобиль, вероятно, собираясь повернуть налево, заехал на рельсы. Судя по всему, трамвай не успел вовремя затормозить, и врезался в авто.

На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. В настоящее время движение электротранспорта по улице Российской открыто.

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