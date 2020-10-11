В Челябинске остановлены поиски пропавшей три дня назад 15-летней школьницы

Девочка найдена. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт."

В Челябинске остановлены поиски 15-летней школьницы Анны Стрельниковой, которая ушла из дома в Металлургическом районе ночью 8 октября.

Пропажу школьницы ее родные обнаружили только наутро и сразу же обратились в полицию. Поиски помогли напасть на след беглянки, но в какой-то момент завели в тупик. Полиция отследила геолокацию телефона, который был при Анне. В субботу, 10 октября, школьница сдала трубку в ломбард на автовокзале Копейска.

Близкие опасались, что Анна могла поехать в Москву на попутках сервиса BlaBlaCar, так как до этого общалась по интернету с человеком из столицы. С собой у девочки было немного денег и паспорт.

Но все закончилось хорошо.

— Анну нашли. Они жива и здорова,- заявил КП-Челябинск Василий Ганин, старший по СМИ поискового отряда «Лиза Алерт».

С девочкой продолжает работать полиция, так как ранее школьница заявила, что в отношении нее совершено преступление.

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