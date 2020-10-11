Предварительный диагноз — коронавирус: врач-невролог скончалась в Челябинской области

Диагноз коронавирус пока предварительный, но сомнений фактически нет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минздрав Челябинской области сообщает о гибели еще одного доктора, заразившегося коронавирусом. Диагноз погибшего медика пока предварительный, но сомнений в нем фактически нет.

— На 61-м году жизни умерла врач невролог высшей категории ФГБУЗ «Медико-санитарной части № 162» города Усть-Катав. Предварительный диагноз — коронавирусная инфекция. Министерство здравоохранения Челябинской области, медицинский персонал больницы, жители Усть-Катавского городского округа выражают искренние соболезнования близким и родственникам погибшей, — сообщает пресс-служба областного минздрава.

Погибший медик была направлена в Усть-Катав по распределению после учебы в Семипалатинском государственном медицинском университете и проработала в медсанчасти МСЧ №162 более 30 лет.

Коллеги отзываются о погибшей как о настоящем профессионале и надежном друге. Доктора также ценили и уважали пациенты.

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