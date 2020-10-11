Заразился от сына-школьника? У главы Троицка обнаружили коронавирус

Александр Виноградов. Фото: администрация Троицка.
Глава Троицка Александр Виноградов получил положительный тест на коронавирус. Болезнь стала полной неожиданностью для чиновника, ведь у него даже нет температуры, сообщает пресс-служба администрации города .
— Александр Виноградов чувствует себя нормально. Температуры нет. В пятницу 9 октября он сдал тест на коронавирус. Сегодня пришел положительный результат, — говорят в мэрии.
Узнав о положительном тесте, Виноградов ушел на самоизоляцию.
Предположительно глава Троицка мог заразиться в семье — от сына, а ребенок мог подхватить инфекцию в школе. Мальчик, с которым сын Виноградова сидит за одной партой, недавно также заболел коронавирусной инфекцией.
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