Заразился от сына-школьника? У главы Троицка обнаружили коронавирус

Александр Виноградов. Фото: администрация Троицка.

Глава Троицка Александр Виноградов получил положительный тест на коронавирус. Болезнь стала полной неожиданностью для чиновника, ведь у него даже нет температуры, сообщает пресс-служба администрации города .

— Александр Виноградов чувствует себя нормально. Температуры нет. В пятницу 9 октября он сдал тест на коронавирус. Сегодня пришел положительный результат, — говорят в мэрии.

Узнав о положительном тесте, Виноградов ушел на самоизоляцию.

Предположительно глава Троицка мог заразиться в семье — от сына, а ребенок мог подхватить инфекцию в школе. Мальчик, с которым сын Виноградова сидит за одной партой, недавно также заболел коронавирусной инфекцией.

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