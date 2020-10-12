«Не смотреть, а именно проверять»: в Челябинске возобновят обработку дворов и подъездов

Весной обработка дворов проводилась регулярно Фото: администрация Челябинска

В Челябинске возобновится санитарная обработка подъездов и дворов. Такое поручение на сегодняшнем аппаратном совещании дала мэр Челябинска Наталья Котова. При этом она отметила, что работу необходимо тщательно проконтролировать.

— Статистику по всем управляющим компаниям нужно контролировать каждый день, — заявила Наталья Котова. — Нужно не просто смотреть, а именно проверять дворы и подъезды.

Помимо дворов в городе продолжат обрабатывать остановки — за прошедшую неделю продезинфицировали 53 штуки. Рейды в общественном транспорте тоже не проходят зря, уже оштрафовали двух водителей без масок. Что касается предприятий торговли и общепита, то в 97% случаев сотрудники соблюдают масочный режим.

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