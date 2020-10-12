Самая большая школа Челябинска вышла на каникулы досрочно

Ученики самой большой школы в Челябинске ушли на каникулы раньше срока Фото: Валентина ВАГАНОВА

Для учащихся образовательного центра №2 в Парковом каникулы в этом году начались раньше. В школе заверили, что это всего лишь мера профилактики.

— У нас учеников очень много, поэтому мы решили снизить пересечение потоков. С понедельника на каникулы отправились ученики пятых и одиннадцатых классов. Потом они вернутся, и на каникулы пойдут начальные классы, — рассказала замдиректора по учебно-воспитательной работе ОЦ № 2 Рамзия Асхатова. — У нас дети не болеют. И мы хотим сохранить их здоровье.

Напомним, первыми на каникулы раньше графика ушли ученики 10-й и 47-й школ. Там заболели учителя, однако в образовательных учреждения уточнили, что со сменой графика каникул это никак не связано.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru