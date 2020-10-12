На побои обратили внимание учителя: в Челябинской области возбудили уголовное дело на отца, избивавшего своего девятилетнего сына

По данным следствия, ребенок на протяжении месяца терпел избиения со стороны своего отца Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сотрудники Следственного комитета по Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Троицка. Он подозревается в истязании несовершеннолетнего ( п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемый мужчина в течение сентября этого года избивал своего 9-летнего сына. Сам мальчик проживал в одном доме вместе со своим отцом и бабушкой. Синяки и ушибы заметили учителя из школы, в которой учился ребенок. Они обратились за помощью в контролирующие органы.

— Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Помимо этого, следователи направили обращение в органы опеки о лишении мужчины родительских прав. На момент разбирательств школьник будет жить в социальном реабилитационном центре.

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