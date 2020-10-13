Еще какие-то недели, и в городе пойдет снег. А пока - бабье лето. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске стоит аномально теплая осень. Синоптики говорят, что дневные температуры превышают норму примерно на восемь градусов. Рассказываем, когда это закончится и какой будет погода в Челябинске 14 октября 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на среду, в областном центре до +6 градусов, а уже днем +15…+17 градусов. Ветер, можно сказать, символический, и до вечера в городе объявили режим НМУ. Из приятного: дождя не будет, хотя небо затянут плотные облака.

Такая температура простоит в городе трое суток. Но уже в субботу похолодает до +12 градусов и пройдет дождь.

А к концу месяца можно ждать и снежинки.

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