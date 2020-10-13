Экс-губернатор Челябинской области Дубровский обжаловал в суде штраф УФАС в размере 20 тыс. рублей

Дубровский продолжает свою борьбу с УФАС Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский обжаловал решение УФАС о штрафе по делу об антиконкурентном соглашении на рынке перевозок ТКО. Соответствующий иск об отмене постановления антимонопольной службы он подал в Центральный районный суд Челябинска.

— Экс-губернатор Челябинской области признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 7 ст. 14.32 КоАП РФ. Антимонопольная служба вынесла постановление о наложении штрафа в размере 20 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В антимонопольном органе напомнили, что в октябре 2019 года челябинское УФАС признало заключение антиконкурентного соглашения между областным правительством, минэкологии региона, ООО «Полигон ТБО», МУП «ГорЭкоЦентр» и ООО «ЦКС». Дело было связано с ликвидацией мусорного коллапса. Сейчас решение по этому вопросу обжалуется в Арбитражном суде Челябинской области. Заседание назначено на 19 октября.

Скандал с вывозом мусора разразился осенью 2018 года после закрытия челябинской свалки. Тогда многие подрядные организации заявили, что не будут вывозить ТКО по низкому тарифу на другие полигоны. В результате мусор с контейнерных площадок дворов перестали совсем забирать. Правительству региона пришлось даже вводить режим ЧС по этому поводу.

Для решения проблемы из областного бюджета были выделены субсидии. Сумму в размере более 32 млн рублей получило ООО «Полигон ТБО». Однако УФАС посчитало, что в этом случае было нарушено антиконкуретное соглашение, потому что у фирмы не имелось выпадающих доходов при захоронении ТКО.

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