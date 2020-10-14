Из Челябинска в Ханты-Мансийск появится новый авиарейс

Билеты будут стоить от двух тысяч рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

С 26 октября из Челябинска в Ханты-Мансийск появится новый прямой рейс. Перелеты будет осуществлять компания Utair, а их продолжительность составит 2 часа 20 минут. Улететь из Челябинска можно будет во вторник и субботу в 03:40 и 15:50 соответственно. Обратный самолет из ХМАО планируется пускать по понедельникам в 22:00 и по субботам в 12:45.

— Цены на авиаперелет в одну сторону составят от 1950 рублей, — сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска. — Для всех пассажиров представлена бесплатная ручная кладь до 5 кг, вес от 10 кг оплачивается дополнительно.

Все желающие могут приобрести билеты на сайте авиакомпании. Там же найдется подробная информация о перелетах.

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