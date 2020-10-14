В Челябинске велосипедистка попала под колеса иномарки

Авария произошла на перекрестке Фото: ГИБДД Челябинска

Авария произошла накануне в 17:10. Как сообщает ГИБДД, 42-летний мужчина за рулем автомобиля Ford ехал по улице Мира, и в районе дома № 10 начал поворачивать налево. В этот момент он не заметил девушку на велосипеде, которая ехала в том же направлении, и сбил ее.

— В результате ДТП 29-летняя девушка получила травмы, ей рекомендовано амбулаторное лечение, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Фото: ГИБДД Челябинска

В настоящее время устанавливаются все детали происшествия, проводится расследование.

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