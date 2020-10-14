В администрации Копейска прошли обыски после покупки помещения под детский сад

Фото: akgo74.ru

В мэрии Копейска накануне, 13 октября, прошли обыски. Сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России проводили проверку, связанную с покупкой помещения под детский сад №14.

— Работниками администрации была оказана полная поддержка представителям силовых структур в данном вопросе, — сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации также подчеркнули, что они заинтересованы в результатах проведенной проверки.

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