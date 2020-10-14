Текслер предлагает продлить срок действия инвестиционного налогового вычета

Алексей Текслер предложил продлить срок действия инвестиционного налогового вычета. Фото: gubernator74.ru

В среду, 14 октября, губернатор Алексей Текслер участвовал в совещании президента России с членами кабмина. Владимиру Путину глава региона доложил о том, как работает в регионах механизм инвестиционных налоговых вычетов. Президент давал поручение запустить механизм компенсации регионам 2/3 выпадающих доходов по налогу на прибыль. Получатели — участники нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Льготой пользуются государственные и муниципальные учреждения, работающие в области культуры, и резиденты промышленных кластеров.

Правительство региона работает над расширением категорий получателей льготы. Право на инвествычет предлагают резидентам и управляющим компаниям индустриальных парков, организациям в области здравоохранения, спорта, туризма, образования и легкой промышленности, участникам нацпроекта «Экология», работающим в сфере обращения с ТКО и пр.

— Регионам и инвесторам важна долгосрочность решения. Пока на федеральном уровне принято решение о компенсации выпадающих доходов только на 2021 г. Инвесторам нужно видеть, что это политика на годы вперед. Нужна строчка в федеральном бюджете, на три года. И далее это продлевать, — предложил Алексей Текслер.

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