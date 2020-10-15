В Челябинской области больным коронавирусом выдают бесплатные лекарства

Бесплатный противоковидных набор лекарств получают пациенты с легкой и средней степенью течения болезни. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.
На этой неделе в Челябинской области пациентам с COVID-19 с легкой и средней степенью тяжести протекания болезни начали бесплатно выдавать наборы лекарств — полный курс противовирусных и антибактериальных препаратов. Это — решение правительства, принятое по инициативе губернатора Алексея Текслера. Препараты приобретаются за счет областного бюджета.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области, одними из первых лекарства получили больные в Копейске и Чебаркуле.
— Получают и выдают препараты старшие медицинские сестры поликлиник. Каждый ведет журнал, отмечает: кто, сколько и какие препараты получил. Пациент также расписывается. Отчет заносится в систему, — говорит заместитель главврача по лечебной части больницы Копейка Лариса Кандакова. — Препараты мы привозим на дом, и пациенты довольны. Программа уникальна и однозначно на пользу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru