В Челябинской области больным коронавирусом выдают бесплатные лекарства

Бесплатный противоковидных набор лекарств получают пациенты с легкой и средней степенью течения болезни. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

На этой неделе в Челябинской области пациентам с COVID-19 с легкой и средней степенью тяжести протекания болезни начали бесплатно выдавать наборы лекарств — полный курс противовирусных и антибактериальных препаратов. Это — решение правительства, принятое по инициативе губернатора Алексея Текслера. Препараты приобретаются за счет областного бюджета.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области, одними из первых лекарства получили больные в Копейске и Чебаркуле.

— Получают и выдают препараты старшие медицинские сестры поликлиник. Каждый ведет журнал, отмечает: кто, сколько и какие препараты получил. Пациент также расписывается. Отчет заносится в систему, — говорит заместитель главврача по лечебной части больницы Копейка Лариса Кандакова. — Препараты мы привозим на дом, и пациенты довольны. Программа уникальна и однозначно на пользу.

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