Временный пешеходный переход в центре Челябинска планируют оставить навсегда

Если большую часть горожан устроит зебра, ее оставят Фото: кадр с видео Данила Девятова

Временный наземный пешеходный переход на улице Цвиллинга может остаться навсегда. Многие челябинцы порадовались, что на время ремонта подземки власти все-таки разрешили переходить дорогу по земле. По словам вице-мэра по городской среде Александра Егорова, переход может остаться на долгое время, если положительно повлияет на трафик.

— На мой взгляд, этот переход, конечно, нужен, — рассказал Александр Егоров в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM). — Мы проработали детальный проект, где учли светофорные фазы, разведение пешеходных потоков и связь с трамвайной остановкой. Если количество положительных отзывов будет велико, то переход может остаться навсегда. Будем прислушиваться и к пешеходам, и к водителям, а также обращать внимание на заторы на дорогах.

Для безопасности пешеходов планируется сокращение автомобильного пространства — оставят одну полосу дороги, поскольку ее будет достаточно для въезда с проспекта Ленина на Цвиллинга. Вторая полоса фактически запаркована. Для комфортного обзора водителям оставят треугольник видимости.

В августе челябинский активист Данил Девятов снял видео, в котором показал, что для создания наземного перехода даже не надо менять светофорные фазы, и можно спокойно переходить дорогу.

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