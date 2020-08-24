Челябинец показал, как сделать зебру на площади Революции вместо подземного перехода

Данил Девятов лично провел дорожный эксперимент Фото: кадр с видео

Челябинский активист Данил Девятов вновь вернулся к теме создания наземного перехода через улицу Цвилинга в районе площади Революции. В видеообращении к администрации Челябинска он провел эксперимент, показывающий, что создание перехода не помешает никому — пока машины стоят на красном, можно перейти дорогу туда-обратно.

— Мы получали ответ, что здесь нецелесообразно делать пешеходный переход, так как по статистике ГИБДД, дорожно-транспортные происшествия в этом месте не происходят. Они умалчивают, что здесь, в этом пешеходном переходе каждый день калечатся люди. В прошлом году здесь разбился человек, — напомнил Данил Девятов.

Данил Девятов также отметил, что горожанам, которые поедут на новую ярмарку на площадь Революции, будет очень тяжело переходить дорогу от остановки.

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