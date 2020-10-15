Глава «Челбаскета» Николай Сандаков ушел на самоизоляцию перед стартом чемпионата Суперлиги-2

Николай Сандаков отвечал на вопросы онлайн. Фото БК "Челбаскет".

В воскресенье, 18 октября на площадке спортивного корпуса Дворца пионеров и школьников на Алом поле «Челбаскет» сыграет со ставропольским «Динамо». Правда, из-за режима ограничений матчи команды пока будут проходить без зрителей. Трансляцию поединка можно будет увидеть на официальном сайте клуба. Равно, как и следующего – 21 октября с «Динамо-МГТУ» (Майкоп).

Более того, COVID-19 «подкосил» и нынешнего президента «Челбаскета» Николая Сандакова. На открытой тренировке, которая прошла сегодня 15 октября, руководитель команды общался с представителями СМИ онлайн.

— Я ушел на самоизоляцию, но не потому, что заболел, а поскольку не так давно общался с теми, у кого обнаружен коронавирус. Так, что пока сижу дома на карантине. А команде на старте сезона и в остальных матчах желаю побольше побед. Главное закрепиться в профессиональной баскетбольной лиге и порадовать болельщиков качественной игрой, — подчеркнул Николай Сандаков.

Главный тренер «Челбаскета» Максим Перцев рассказал, что команда закупила необходимые медикаменты и витамины для профилактики коронавируса. За 72 часа до очередного матча турнира игроки и персонал команды будут сдавать тесты на COVID-19.

— Челябинская команда с 2016 года не выступала в профессиональной лиге, играя на любительском уровне. С этого сезона мы вернулись в большой баскетбол — в Суперлигу-2. Это третья по значимости российская баскетбольная лига, где сейчас выступают 12 команд. Конечно, уровень команд здесь куда выше, чем у любителей. Более высокие скорости, другой уровень игрового мышления. Прогнозировать не берусь. Главное — закрепиться в лиге, и постараться попасть в восьмерку сильнейших команд, чтобы играть в турнире плей-офф. Будем расти, повышать мастерство. Из 15 человек, только двое игроков не из Челябинска. Все остальные — воспитанники нашего южноуральского баскетбола, — отметил Максим Перцев.

В регулярном чемпионате, который продлиться до 28 марта, «Челбаскет» проведет 20 игр.

Также в руководстве клуба отметили, что в планах команды за пять лет дойти до уровня главной Суперлиги, а также построить в Челябинске дворец игровых видов спорта.

Начальник горспортуправления Максим Клещевников в интервью КП-Челябинск особо подчеркнул, что возвращение большого баскетбола мотивирует и воспитанников муниципальных спортивных школ повышать свой уровень подготовки. Сейчас в городе работает три спортивных баскетбольных школы, в которых занимается более тысячи мальчишек и девчонок.

В клубе также рассказали, что финансирование клуба, в основном, взял на себя генеральный партнер и спонсор команды.

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