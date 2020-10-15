В Челябинске ушла из жизни ведущая артистка Театра драмы Марина Аничкова

Марина Аничкова. Фото: cheldrama.ru.

В четверг, 15 октября, ушла из жизни ведущая актриса Челябинского театра драмы, заслуженная артистка России Марина Аничкова. Причиной смерти стал коронавирус, сообщает администрация театра.

— Блестящая актриса, талантливый режиссер, сценарист, активный театральный деятель и превосходный педагог... это невосполнимая потеря для всех нас, — замечают коллеги.

В труппу Челябинской драмы Марина Аничкова пришла в 1974 году, после окончания Свердловского театрального училища. За 46 лет работы в театре она сыграла более 60 ролей и получила звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

— Обладая неординарным талантом, сценическим обаянием, умением вести за собой, Марина Юрьевна органично соединяла в себе два творческих начала: актерское и режиссерское — с одной стороны, дар сценариста и организатора — с другой, — замечают ее бывшие сослуживцы.

Также Аничкова успешно преподавала в Челябинском государственном институте культуры. По ее инициативе появился Всероссийский конкурс актерской песни имени Клавдии Шульженко.

Дата и место похорон актрисы еще не известны.

Несколько дней назад в Челябинске также от коронавируса умер заслуженный артист России, участник оркестра «Малахит», Центра джазовой музыки и Оперного театра Григорий Бочаров. А в мае — артист камерного хора Челябинской филармонии Мансур Гареев.

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