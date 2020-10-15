В Челябинске представили дизайн общественных туалетов, которые разместят в парках и скверах

Возле туалетов также планируют разместить банкомат. Фото: управление архитектуры Челябинска

Управление архитектуры Челябинска разработало дизайн общественных туалетов, которые в скором времени появятся в городе. Они будут сделаны в виде боксов, обшитых металлическими панелями из просечно-вытяжной сетки. Эти туалеты также будут доступны для маломобильной части населения.

Фото: управление архитектуры Челябинска

Фото: управление архитектуры Челябинска

— Сейчас мы общаемся с производителями и выбираем материалы и оборудование, соответствующее дизайну боксов. Мы считаем, что в парках и скверах могут появляться свои дизайны туалетов, а для остальных территорий в городе будем использовать такой, — рассказали в управлении архитектуры Челябинска.

Фото: управление архитектуры Челябинска

Кстати, первый общественный туалет похожего типа появился в центре города на Алом поле. Он находится недалеко от здания, которого в народе прозвали «утюгом».

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