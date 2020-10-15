Алексей Текслер сообщил, переведут ли школы на дистант

Школы региона работают в привычном режиме. Фото: Евгения ГУСЕВА

В четверг, 15 октября, губернатор Алексей Текслер за заседании областного оперштаба по профилактике ОРВИ, гриппа и борьбы с COVID-19 еще раз четко обозначил свою позицию по переводу школ на дистанционное обучение.

— У нас нет никаких планов по переводу школьников и студентов на дистант. Есть отдельные истории в образовательных учреждениях, когда в силу той или иной эпидемиологической ситуации принимаются решения. Эта практика существовала всегда и по согласованию с министерством образования и Роспотребнадзором решения принимаются, — заявил губернатор.

Чтобы ограничительные мероприятия не парализовали жизнь области, нужно сделать все, чтобы за счет профилактических мер избежать введения ограничений.

Всем нужно соблюдать простые и эффективные меры профилактики: носить маски, избегать скопления людей, соблюдать социальную дистанцию. В случае недомогания нужно остаться дома. Работодателям следует активнее использовать удаленные формы работы.

И, конечно, нужна нетерпимость самих граждан к тем, кто пренебрегает санитарными правилами в общественных местах, местах скопления людей, ставя под угрозу здоровье окружающих, добавил Алексей Текслер.

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