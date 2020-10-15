В Челябинской области вынесли приговор хулигану, который порезал шины у 59 автомобилей

Андрей Нахитгаль отделался условным сроком. Фото: ГУ МВД по Челябинской области
Еманжелинский городской суд Челябинской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего Андрея Нахтигаля, который порезал шины у 59 автомобилей. Парень был признан виновным по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
Инцидент произошел в Еманжелинске ночью 26 октября 2019 года. Андрей Нахитгаль поссорился с одним из таксистов. Затем он решил отомстить мужчине и проколол шины его автомобиля. Но на этом парень не остановился.
— Находясь в состоянии алкогольного опьянения, ножом разрезал шины у припаркованных автомашин на улицах Ленина, Титова, Энгельса, причинив технические повреждения 59 автомобилям (изначально сообщалось о 80 автомобилях — прим. ред.). Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 368 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
После совершенного преступления парень скрылся с места происшествия. Однако вскоре его нашли полицейские.
Суд назначил Нахитгалю 1,5 года лишения свободы условно. Отметим, что он возместил ущерб владельцам автомобилей, чьи шины были повреждены.
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