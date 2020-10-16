Экс-министра здравоохранения Челябинской области госпитализировали с пневмонией

Сергей Приколотин проходит лечение в Челябинске. Фото: скриншот видео из сообщества «Городская Больница г. Златоуст» / Vk.com

Бывший глава Минздрва Челябинской области Сергей Приколотин, недавно назначенный исполняющим обязанности главного врача горбольницы Златоуста, госпитализирован в больницу Челябинска с пневмонией. Эту информацию в пятницу, 16 октября, он подтвердил в телефонном разговоре с корреспондентом КП-Челябинск.

— Да, я госпитализирован с пневмонией, — сказал Сергей Приколотин, воздержавшись от подробных комментариев.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала КП-Челябинск, что больничный руководителя горбольницы Златоуста завершится в понедельник, 19 октября.

— Пока там главный врач из Миасса (и.о. главврача горбольницы Миасса №1 Екатерина Евсеева до понедельника, — Прим. автора), — уточнила Ирина Гехт. — До выхода их главного врача с больничного.

На прошлой неделе в Златоусте под ковидную базу решили перепрофилировать роддом. Пациентки отреагировали на эту новость скандалом, но в Минздраве успокоили, что на качестве медпомощи мера не отразится.

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