«Рожаем дома, в поле или в ванной?»: закрытие единственного роддома в Златоусте обернулось скандалом

После закрытия роддома будущих мам будут отправлять за 40 км в Миасс. Фото: Ольга Бландина/vk.com

Жители Златоуста отреагировали стихийным митингом на передачу единственного роддома под ковидный госпиталь. Возле медучреждения собрались неравнодушные жители (в основном — родственники будущих мам) и сотрудники роддома.

— Будто больше нет другого выхода, кроме как оборудовать койки в роддоме. У нас много пустующих зданий. По России военные строят с нуля госпитали. У нас, пожалуйста, делайте, — рассказала жительница Златоуста Елена, чьей дочери предстоит рожать через два месяца.

— С рубцом на матке, находясь в городе без роддома, ехать очень страшно. Ожидание скорой помощи увеличилось. И Минздрав выложил перечень тех состояний, с которыми можно вызывать скорую помощь. Роды в этот список не вошли. То есть мы рожаем дома, в поле, в ванной... или где? Единственный роддом закрывают! Ладно бы, два-три роддома в городе были, — рассказала еще одна жительница.

— Что значит «немногочисленные роженицы»? Жизнь и здоровье как минимум двоих (мамы и ребенка) в меньшем приоритете? В златоустовском роддоме также принимают рожениц из Сатки и Кусы. А теперь вдруг стало мало рожениц. Почему в таком случае больных с пневмонией не везти в госпитальную базу в Миасс и Челябинск? — пишет Евгения Шилова.

Между тем, рядом с роддомом выставлено на продажу здание терапевтического и неврологического отделения больницы РЖД. Фото: Денис Корчагин/vk.com

Возмущенные жители предложили отдать под ковидный госпиталь администрацию города, пустующее здание ж/д больницы, которое сейчас выставлено на продажу и другие объекты.

— Старый роддом пустой стоит, пусть там размещают. Его потом и снести не жалко после заразы. Хотят последнего приличного медучреждения город лишить, — пишет Лариса Томилова.

Схватились за голову и сотрудники роддома:

— У нас есть детская реанимация, мы буквально за секунды спасаем жизни детей. Транспортировать куда-то — большой риск. Город без роддома — мертвый город. Вчера, на утро, в послеродовом отделении было 25 детей (не считая реанимацию и отделение патологии).

По итогам встречи была создала инициативная группа жителей и медиков, которые планируют писать петицию в Минздрав с требованием оставить роддом для рожениц.

Итогом встречи стало создание инициативной группы. Фото: Любимый Златоуст/vk.com

Ранее Минздрав сообщал, что будущих мам повезут в Миасс, который находится в 40 км. Раньше туда доставляли тяжелых рожениц. Почему был выбран именно роддом, читайте в нашем материале. Врио главного врача горбольницы Златоуста, экс-министр здравоохранения региона Сергей Приколотин заверил, что для рожениц будет решен вопрос с транспортом.

— Для стремительных родов есть палата в хирургическом стационаре. Мы так уже работали, — отметил Сергей Приколотин.

По его словам, за сутки к ним поступают около пяти рожениц.

Что касается врачей, с теми, кто останется работать с ковидными больными, будут подписаны допсоглашения.

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий минздрава Челябинской области:

— Решение связано с темпами роста заболеваемости в городе, заполненностью существующей госпитальной базы и медленным восстановлением и выпиской после перенесенной инфекции.

Мощности роддома определены под дополнительную госпитальную базу в связи с наличием в палатах кислородной разводки, которая жизненно необходима при поражении органов дыхания. Кроме того, помещения медучреждения позволяют свободно разделить «красные» (зараженные) и «зеленые» (чистые) зоны, провести разграничение въездов и выездов, а также потоков пациентов с различными диагнозами, чтобы не допустить очагов заболевания.

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