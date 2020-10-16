В Челябинской области открываются новые предприятия

В Верхнем Уфалее губернатору презентовали открытие двух новых предприятий на месте бывшего никелевого производства. Город получит больше тысячи рабочих мест. Фото: gubernator74.ru

Четыре новых инвестора появятся в ТОСЭР Челябинской области. Благодаря льготам по налогам и страховым взносам, предоставляемым в особых экономических зонах, будет создано более 850 рабочих мест.

Миасс. ООО «Промтехнологии» откроет производство и сбыт металлических изделий по индивидуальным техническим заданиям заказчика. Ассортимент предприятия — кронштейны, опоры, уголки, пластины, крепления, каркасы, петли. Общий объем капиталовложений — более 5 млн руб. Количество рабочих мест — 10.

В Верхнем Уфалее ООО «УПП» налдит выпуск оксида железа. Порошок нужен при производстве лакокрасочных, полимерных и других систем окрашивания. Объем капиталовложений: более 4 млн руб. Будет создано 30 рабочих мест.

Планируется разработка месторождения декоративного камня и реализацией каменных блоков (пироксенита и кварцевого диорита). Инвестиции ООО «Паритан» — более 10 млн. руб. На предприятии будет работать 21 человек.

В Верхнем Уфалее губернатору Алексею Теклеру презентовали проект ООО «Полимет Инжиниринг». Новое производство будет полностью соответствовать современным экологическим стандартам.

С начала года в регионе складывается положительная динамика по привлечению резидентов в ТОСЭР: заключено 10 соглашений, еще 4 на подходе.

Губернатор Алексей Текслер выступил перед президентом России с инициативой продлить период максимальных льгот в ТОСЭР. Эта мера поможет развитию моногородов нашего региона в максимальной реализации их потенциала.

Всего на Южном Урале пять ТОСЭР — в Миассе, Верхнем Уфалее, Бакале, Снежинске и Озерске. С инвесторами заключено 28 соглашений. Создано более 600 новых рабочих мест.

В проекты инвестировано около 300 млн руб.