В Челябинской области погоня за бесправником закончилась стрельбой

Инспектору ДПС пришлось воспользоваться табельным оружием. Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области / Vk.com

В Челябинской области полицейский с помощью табельного оружия остановил нарушителя правил дорожного движения. Погоня со стрельбой за пьяным беспраником на «Жигули» произошла в Кизильском районе. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в региональном ГУ МВД.

— Сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения, — рассказали в полицейском главке. — Нарушитель проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться, подвергая опасности жизнь и здоровье людей. Экипаж ДПС организовал преследование легковушки, и один из инспекторов применил табельное оружие с целью остановить машину.

Нарушителя задержали. Им оказался ранее лишенный водительских прав 52-летний местный житель. Он был пьян.

— В настоящее время нарушитель привлечен к административной ответственности по семи статьям Кодекса об административных правонарушениях, в том числе за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии суд арестовал мужчину на 10 суток. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

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