Поборется за 2 млн рублей и корону: жительница Челябинска попала в финал конкурса «Мисс Офис – 2020»

Юрист Оксана Обабкова смогла пройти в финал конкурса. Фото: «Мисс Офис-2020»

Организаторы международного конкурса «Мисс-офис — 2020» назвали список претенденток, попавших в финал по результатам голосования. В их число вошла 23-летняя жительница Челябинска Оксана Обабкова. Она работает юристом в компании «АС.ТЕРА».

— В этому году оргкомитет конкурса обработал 32 000 заявок, провел 50 кастингов и отобрал 113 полуфиналисток, которые приняли участие в одном из самых сложных этапов конкурса – интернет-голосовании. И по его итогам 30 из них прошли в финал, — сообщили организаторы конкурса.

Теперь Оксана Обабкова представит Челябинск в финале конкурса. У нее есть шанс выиграть в качестве главного приза 2 млн рублей и корону. Помимо этого, у девушки имеется возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора мероприятия.

Отметим, что в конкурсе также участвовала еще одна жительница Челябинска — это 26-летний редактор отдела новостей управления медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ Марина Ковязина. Она дошла до полуфинала.

«Мисс Офис» – это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Он был учрежден в 2010 году. Основная цель этого мероприятия – популяризация образа успешной деловой женщины. За 11 лет существования в оргкомитет конкурса пришло более 175 000 заявок от участниц, а также состоялось 150 кастингов в РФ и за рубежом. Онлайн-трансляцию финала 2019 года посмотрели более 2,5 миллионов человек.

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