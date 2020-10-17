Куда можно поехать из Челябинской области и не попасть на карантин: открыты 47 регионов

В 47 регионах жители Челябинской области не столкнуться с ограничениями, введенными из-за коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Челябинской области можно уехать, и не бояться, что вас посадят в изолятор на две недели, в 47 регионов России. Среди них соседние Свердловская и Курганская области, Краснодарский край, Москва и Московская область, Алтайский край и другие. Об этом сообщает аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

На карте обозначены регионы, в которых действуют ограничения. Инфографика: Сервис путешествий Туту.ру

В остальных регионах действуют ограничения, из-за которых у читательницы КП-Челябинск Елены сорвалась поездка в Ставропольский край.

— Еще с весны хотели съездить в Минводы, отложили идею на осень. И тут читаю: для «чужих» введи двухнедельную изоляцию. На горячей линии мне сказали: после прилета достаточно сдать экспресс-тест (где его сдавать — гугл в помощь) и пока он не придет надо в течение суток сидеть в гостинице. Прибывать со своим результатом анализов смысла нет — не признают, только у них делать. «Замечательная» мера для туристического региона! — поделилась Елена.

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