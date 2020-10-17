В Челябинске трамвай с пассажирами сошел с рельсов

На ЧМЗ трамвай сошел с рельсов. Фото: кадр из видео с камер «Интерсвязи»

Сегодня, 17 октября, в 12:15 на перекрестке улицы Сталеваров и шоссе Металлургов сошел с рельсов трамвай с пассажирами внутри. Авария произошла прямо на перекрестке, и транспорт чуть не задел двух женщин, переходивших дорогу. Этот момент записала камера «Интерсвязи».

Из-за аварии движение трамваев на ЧМЗ остановили, сообщили в группе «Челябинский траспорт» во «Вктонтакте».

— Вагоны со стороны центра города следуют до Першино. Высадка пассажиров на остановке «Авторынок», — сказано в сообщении.

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